وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه مع نظيرته الاندونيسية ضرورة تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال لقائه اليوم الخميس مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد هام، ضرورة تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته ليشمل عديد القطاعات، على غرار الدفاع والأمن والاستثمار والسياحة والتعليم العالي وغيرها.



كما نوّه الوزير، خلال جلسة عمل موسعة للوفدين، بمتانة روابط الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين تونس وإندونيسيا، والتي تعود إلى ما قبل الإستقلال، مشدّدا على أهمية الارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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وأشاد من جهة أخرى، بموقف اندونيسيا المناصر للقضية الفلسطينية، معربا عن تقديره لجهودها في مساندة قضايا التحرر الوطني.



من جانبها، ثمنت وزيرة الخارجية الإندونيسية، المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزة ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للارتقاء بها إلى أفضل المراتب، لاسيّما في قطاعي التجارة والفسفاط.



كما أشارت إلى التوافق في وجهات النظر بين البلدين بخصوص القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لمواقفهما الثابتة في هذا الخصوص.