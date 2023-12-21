قريبا توقيع اتفاقية مع الجانب السعودي حول ترتيبات الحج للموسم الجديد (وزير الشؤون الدينية)

أفاد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توقيع اتفاقية بشأن ترتيبات الحج والعمرة للموسم الجديد (1445 هجري/ 2024 ميلادي) مع الجانب السعودي، مشيرا الى أنه سيسافر الى الملكة العربية السعودية لهذا الغرض.



كما أعلن الوزير، لدى اشرافه اليوم الخميس بمدينة توزر، على أشغال اليوم الدراسي حول الارشاد الديني للحج لسنة 1445 هجري/ 2024 ميلادي، لولايات قفصة وقبلي وتوزر، بالشراكة مع المعهد الأعلى للشريعة، عن اتخاذ إجراءات جديدة تخص موسم الحج، منها تشريك الإطارات المسجدية والوعاظ في بعثات الحج.





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وصرح بأن عدد الحجاج سيبقى كما في السنوات الماضية أي في حدود 10982 حاجا، مبرزا أهمية التعاون التونسي السعودي في الاعداد للحج على مدار السنة، وتذليل الصعوبات المسجلة في المواسم الفارطة، ومن ضمنها تقاسم رحلات الحج بين الخطوط التونسية والخطوط السعودية.



وزار الشائبي بالمناسبة، عددا من المساجد في معتمديات توزر ونفطة ودقاش، من بينها الزاوية القادرية بتوزر حيث أكد أهمية الدور الديني والتثقيفي للزوايا علاوة على دورها الاجتماعي والتوجيهي، مبينا أن إعادة الاعتبار للكتاتيب تتنزل أيضا في هذا السياق، حيث تم احداث قرابة 2002 كتابا في سبعة آلاف مسجد ينتفع بها 56 ألف طفل.



كما افتتح الوزير خلال زيارته الى ولاية توزر، الندوة العلمية بعنوان "الموروث الديني لأهل الجريد من المحلية الى العالمية"، حيث أبرز أهمية مزيد التعريف بتراث الجريد الفكري والديني لا سيما لدى الناشئة، مشيرا الى أن هذه الربوع عرفت بمجموعة من العلماء الافذاذ أمثال الشقراطسي والمرداسي في العصر الوسيط، فيما يعتبر محمد الخضر حسين أحد رموز الحركة الفكرية المعاصرة، وتقلد ما بين 1952 و1954 مشيخة جامع الازهر الشريف بمصر.