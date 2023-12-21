رئيس الحكومة يستقبل وزيرة الخارجية الإندونيسية

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي.

وأشاد رئيس الحكومة بالعلاقات التاريخية العميقة التي تعود الى خمسينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أهمية تطويرها في مختلف مجالات التعاون، وذلك بمناسبة عقد الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية الإندونيسية خلال السنة القادمة.

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي على ضرورة ترجمة العلاقة الوثيقة بين البلدين الى تعاون اقتصادي مثمر، عبر التوقيع على اتفاق تجاري تفاضلي بين البلدين ومزيد تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي وقطاع المناجم، واسترجاع نسق المبادلات في قطاع الفسفاط.

وأشار الجانبان الى تقارب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية، وضرورة وقف العدوان واحترام القانون الدولي الانساني.

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