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ليلة الجمعة ستكون أطول ليلة هذا العام

Publié le Jeudi 21 Decembre 2023 - 18:32 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، ان ليلة الجمعة، هو تاريخ الانقلاب الشتوي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وتكون مدة الليل هي الأطول مقابل أقصر نهار في كامل السنة، إضافة إلى أن الشمس تسجل أدنى إرتفاع لها عند الزوال.

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أما بالنسبة إلى النصف الجنوبي للكرة الأرضية، فيوم 22 ديسمبر 2023، هو تاريخ الإنقلاب الصيفي حيث يكون اليوم الأطول نهارا.

ويعد الإنقلاب الشتوي، وفق المصدر ذاته ، ظاهرة فلكية تحدث نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، ويتمثل في بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي الوقت نفسه يكون بداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

ويؤثرهذا التغيير في الزوايا الشمسية، على المناخ وطول الأيام والليالي في المناطق المختلفة من العالم


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