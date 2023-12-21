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ديوان التطهير يوقع على اتفاقيتي هبة مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية

Publié le Jeudi 21 Decembre 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وقع الديوان الوطني للتطهير أمس الاربعاء، على اتفاقية هبة بقيمة 2ر1 مليون دولار أمريكي وذلك في إطار التعاون التونسي مع البنك الأوروبي للإستثمار

ستخصص هذه الهبة وفق ما نشره الديوان اليوم الخميس، لتمويل دراسة الجدوى لبرنامج الإستثمار في منشآت التطهير الذي سيشمل تأهيل 8 محطات تطهير وتهذيب 4 شبكات تحويل للمياه المستعملة وكذلك إنجاز 3 مصرفات بحرية وتدعيم قدرات الدّيوان الوطني للتّطهير

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كما تم صباح اليوم الخميس، إمضاء إتفاقية هبة مع البنك الألماني للتنمية بقيمة 1.9 مليون أورو بخصوص المساندة الفنية لإستغلال محطات التطهير المجهزة بمنشآت ومعدات لتثمين الغازات وذلك في إطار برنامج توسيع وتهذيب محطات التطهير ومحطات الضخ.


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