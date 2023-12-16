بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 34 - 24
النادي الافريقي - النسر الرياضي بطبلبة 36 - 22
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 34 - 24
النادي الافريقي - النسر الرياضي بطبلبة 36 - 22
سبورتينغ المكنين - الاتحاد الرياضي التميمي 31 - 24
مكارم المهدية - نادي كرة اليد بجمال 31 - 30
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الرياضي الهلالي 31 - 18
الشبيبة الرياضية بالشيحية - البعث الرياضي ببني خيار 25 - 33
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 51 17
2 - النادي الافريقي 49 18
3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 42 18
4 - البعث الرياضي ببني خيار 37 17
5 - النجم الرياضي الساحلي 36 18
- الاتحاد الرياضي التميمي 36 18
- مكارم المهدية 36 18
8 - سبورتينغ المكنين 32 18
9 - نادي كرة اليد بجمال 31 18
10- النسر الرياضي بطبلبة 26 18
- الشبيبة الرياضية بالشيحية 26 18
12 - النادي الرياضي الهلالي 25 18
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