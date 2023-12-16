بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:



الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 34 - 24

النادي الافريقي - النسر الرياضي بطبلبة 36 - 22



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سبورتينغ المكنين - الاتحاد الرياضي التميمي 31 - 24

مكارم المهدية - نادي كرة اليد بجمال 31 - 30

النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الرياضي الهلالي 31 - 18

الشبيبة الرياضية بالشيحية - البعث الرياضي ببني خيار 25 - 33





الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 51 17

2 - النادي الافريقي 49 18

3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 42 18

4 - البعث الرياضي ببني خيار 37 17

5 - النجم الرياضي الساحلي 36 18

- الاتحاد الرياضي التميمي 36 18

- مكارم المهدية 36 18

8 - سبورتينغ المكنين 32 18

9 - نادي كرة اليد بجمال 31 18

10- النسر الرياضي بطبلبة 26 18

- الشبيبة الرياضية بالشيحية 26 18

12 - النادي الرياضي الهلالي 25 18



