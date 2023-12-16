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المنظمة الدولية للفرانكوفونية تطلق دعوة للمؤسسات المتخصصة للمشاركة في بعثة إقتصادية برومانيا من 27 إلى 29 مارس 2024

Publié le Samedi 16 Decembre 2023 - 22:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أطلقت المنظمة الدولية للفرانكوفونية دعوة لتقديم الطلبات لاختيار الشركات المتخصصة والأطراف المؤسساتية الفاعلة الراغبة في المشاركة في البعثة الاقتصادية والتجارية الرابعة للفرنكوفونية في بوخارست – رومانيا وذلك من 27 إلى 29 مارس 2024

وأكد  مركز النهوض بالصادرات، في هذا الاطار، أن المؤسسات التونسية بإمكانها المشاركة في هذا الحدث الذي يعد "  مناسبة لاستغلال الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية التي توفرها بيئة الأعمال في رومانيا.

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وأوضح المركز، أن هذه البعثة مفتوحة للشركات وهياكل دعم التنمية الدولية الناشطة  في القطاعات الأربعة وهي  الصناعة الغذائية والرقمنة، خاصة في مجال الأمن السيبراني وصناعة ألعاب الفيديو بالإضافة إلى الطاقة الخضراء والصناعة الطبية.


ودعا  المركز، الشركات الراغبة في المشاركة في هذه المهمة الاقتصادية والتجارية التسجيل في المنصة المخصصة لهذا الحدث عبر الرابط التالي: https://missions-economiques.roumanie.francophonie.org/fr/registration/inscription

وأشار إلى أن الموعد النهائي للتسجيل هو 22 ديسمبر 2023
 
 


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