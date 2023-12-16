المنظمة الدولية للفرانكوفونية تطلق دعوة للمؤسسات المتخصصة للمشاركة في بعثة إقتصادية برومانيا من 27 إلى 29 مارس 2024

أطلقت المنظمة الدولية للفرانكوفونية دعوة لتقديم الطلبات لاختيار الشركات المتخصصة والأطراف المؤسساتية الفاعلة الراغبة في المشاركة في البعثة الاقتصادية والتجارية الرابعة للفرنكوفونية في بوخارست – رومانيا وذلك من 27 إلى 29 مارس 2024



وأكد مركز النهوض بالصادرات، في هذا الاطار، أن المؤسسات التونسية بإمكانها المشاركة في هذا الحدث الذي يعد " مناسبة لاستغلال الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية التي توفرها بيئة الأعمال في رومانيا.





...





وأوضح المركز، أن هذه البعثة مفتوحة للشركات وهياكل دعم التنمية الدولية الناشطة في القطاعات الأربعة وهي الصناعة الغذائية والرقمنة، خاصة في مجال الأمن السيبراني وصناعة ألعاب الفيديو بالإضافة إلى الطاقة الخضراء والصناعة الطبية.





ودعا المركز، الشركات الراغبة في المشاركة في هذه المهمة الاقتصادية والتجارية التسجيل في المنصة المخصصة لهذا الحدث عبر الرابط التالي:



وأشار إلى أن الموعد النهائي للتسجيل هو 22 ديسمبر 2023



وأوضح المركز، أن هذه البعثة مفتوحة للشركات وهياكل دعم التنمية الدولية الناشطة في القطاعات الأربعة وهي الصناعة الغذائية والرقمنة، خاصة في مجال الأمن السيبراني وصناعة ألعاب الفيديو بالإضافة إلى الطاقة الخضراء والصناعة الطبية.ودعا المركز، الشركات الراغبة في المشاركة في هذه المهمة الاقتصادية والتجارية التسجيل في المنصة المخصصة لهذا الحدث عبر الرابط التالي: https://missions-economiques.roumanie.francophonie.org/fr/registration/inscription وأشار إلى أن الموعد النهائي للتسجيل هو 22 ديسمبر 2023