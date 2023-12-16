مباراة ودية: فوز الملعب التونسي على النادي الصفاقسي في مباراة دامت 71د

فاز الملعب التونسي اليوم السبت على النادي الصفاقسي بنتيجة هدف دون رد في مباراة ودية دامت 71 د وذلك استعدادا لموعد استئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وتوقفت المباراة التي أقيمت بملعب الهادي النيفر بباردو قبل نهايتها عند الدقيقة 71 حسب ما افاد به النادي الصفاقسي .

وجاء في صفحة الملعب التونسي ان المباراة توقفت بعد مناوشات بين لاعبي الفريقين .

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب هيثم الجويني.





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يذكر أنّ الملعب التونسي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الصفاقسي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة.