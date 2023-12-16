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مباراة ودية: فوز الملعب التونسي على النادي الصفاقسي في مباراة دامت 71د

Publié le Samedi 16 Decembre 2023 - 18:50 قراءة: 0 د, 31 ث
      
فاز الملعب التونسي اليوم السبت على النادي الصفاقسي بنتيجة هدف دون رد في مباراة ودية دامت 71 د وذلك استعدادا لموعد استئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وتوقفت المباراة التي أقيمت بملعب الهادي النيفر بباردو قبل نهايتها عند الدقيقة 71 حسب ما افاد به النادي الصفاقسي .
وجاء في صفحة الملعب التونسي ان المباراة توقفت بعد مناوشات بين لاعبي الفريقين .
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب هيثم الجويني.

...

يذكر أنّ الملعب التونسي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الصفاقسي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة.


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