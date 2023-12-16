كاس افريقيا للأمم- 2023 : الموعد النهائي لتقديم القوائم النهائية هو 3 جانفي 2024

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 3 جانفي 2024 كآخر اجل لتقديم القوائم النهائية للاعبين، اي قبل 10 أيّام من انطلاق نهائيات كاس افريقيا للأمم المقررة من 13 جانفي الي 11 فيفري المقبلين بالكوت ديفوار.



واشار الهيكل القاري في بيان له انه تم يوم 14 ديسمبر ارسال القائمات المؤقتة (55 لاعبا).

و سيتمكن المدربون من استدعاء 27 لاعبا (بدلا من 23 لاعبا خلال النسخ السابقة)، مثلما أعلنت عنه الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم.



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وسيكون 23 لاعبا فقط معنيا بالمشاركة في كل مباراة خلال المنافسة وتسجيل اللاعبين الأربعة الإضافيين في القائمة النهائية، هو مجرد خيار وليس التزاما.

وفي حالة تلقي لاعبا ما اصابة، 24 ساعة قبل المباراة الاولى للفريق، يمكن تعويضه، عبر استظهار شهادة طبية، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الطبية للهيئة الافريقية.

وتقام نهائيات كاس افريقيا للأمم للمرة الثالثة بحضور 24 بلدا بعد نسختي 2019 ( مصر) و 2021 ( الكاميرون).

وتم تقسيم البلدان المتأهلة الى ست مجموعات من اربعة منتخبات .

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة وكذلك احسن اربعة منتخبات متحصلة على المرتبة الثالثة الى الدور ثمن النهائي للنسخة ال34 للكان التي ستجرى في خمسة مدن وهي : ابيدجان وبواكي وكوروغو وياموسكرو وسان بيدرو.