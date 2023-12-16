الداخلية: إحباط عملية تهريب معدات تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب معدات تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز ، وذلك بمنطقة فريانة بولاية القصرين



وأوضحت أن دوريات تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بفريانة و فرقة الحدود البرية ببوشبكة، وعلى اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها اعتزام شخص أصيل ولاية القصرين تهريب معدات تابعة للشركة محل سرقة إلى بلد مجاورعبر جهة بوشبكة، نصبت كمينا محكما مكنها من ضبط شاحنة ثقيلة محملة ب 660 عازل جهد كهربائي متوسط يتمّ استيرادها من فرنسا واسبانيا.



وأوضحت أن دوريات تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بفريانة و فرقة الحدود البرية ببوشبكة، وعلى اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها اعتزام شخص أصيل ولاية القصرين تهريب معدات تابعة للشركة محل سرقة إلى بلد مجاورعبر جهة بوشبكة، نصبت كمينا محكما مكنها من ضبط شاحنة ثقيلة محملة ب 660 عازل جهد كهربائي متوسط يتمّ استيرادها من فرنسا واسبانيا.

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وأضافت الوزارة أن سائق الشاحنة اعترف بعد التحري معه بتضييق الخناق عليه ومجابهته ببعض الأدلة الفنيّة، بتسلّمه المعدات المذكورة من صاحب مخزن بجهة منوبة مجاور لمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الذي كلفه بنقلها قصد تهريبها.

وأذنت النيابة العمومية بالقصرين بعد استشارتها ومدها بالحيثيات ، بالاحتفاظ بجميع الأطراف واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الأبحاث.