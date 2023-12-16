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تعيين المدرب مهدي ماري على راس المنتخب الوطني للاكابر لكرة السلة

Publié le Samedi 16 Decembre 2023 - 12:00 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة تعاقدها مع المدرب الفرنسي من أصول جزائرية مهدي ماري للإشراف على المقاليد الفنية للمنتخب الوطني أكابر خلفا للبرتغالي ماريو بالما.

واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان المدرب ماريو بالما تعرض لوعكة صحية حتمت انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين.
وكان المدرب الجديد اشرف على تدريب المنتخب الفرنسي لاقل من 18 سنة واقل من 19 سنة كما تولى الاشراف على حظوظ نادي ليموج الفرنسي في بطولة القسم الاول ونادي ايتاه جاز ونادي نوشاتال السويسري.


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