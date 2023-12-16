امطار غزيرة باغلب المناطق وتصل محليا الى 90 مم بولايات الساحل ونابل والقيروان بداية من الغد الاحد

يكون الوضع الجوي، غدا الاحد، ملائما لنزول الامطار بأغلب المناطق وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة حيث تتراوح الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا "مم"، وتصل محليا إلى حدود 90 مم خاصة بولايات الساحل ثم ولايتي نابل والقيروان آخر النهار وأثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.



ويتواصل نزول الأمطار يومي الاثنين 18 والثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بجهة الساحل و الوطن القبلي ومحليا الجنوب، وفق ما ورد في نشرة متابعة أصدره المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت.

ويسجل هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبّات قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات ومحليا بالجنوب، حسب المصدر ذاته.



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