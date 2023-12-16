بمناسبة العطلة المدرسية ورأس السنة الإدارية .. غدا الأحد انطلاق الحملة التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق

ينطلق المرصد الوطني لسلامة المرور، بداية من غد الأحد وإلى غاية 2 جانفي من السنة القادمة، بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية ورأس السنة الإدارية، في حملته التحسيسية والاتصالية والإعلامية المتعلقة بمرافقة مستعملي الطريق وتوعيتهم بمخاطره تحت شعار "ما تخليش الكحول يسوق في بلاصتك .. حياتك أهم ".



وأوضح الناطق الرسمي للمرصد، مراد الجويني، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)،أن المرحلة الأولى لهذه الحملة تنطلق غدا الأحد، بالتزامن مع بداية عطلة الشتاء المدرسية والجامعية لمرافقة مستعملي الطريق، في حين تنطلق المرحلة الثانية بداية من يوم 23 ديسمبر الجاري.

وأبرز أن الحملة سترتكز على التوعية بمخاطر السرعة والمخالفات التي تنجر عنها والسياقة تحت تأثير حالة كحولية خاصة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الحوادث تحت تأثير الكحول، وحوادث المترجل والصيانة الدورية للسيارة والسياقة في حالة تعب أو نوم والصيانة الدورية لوسيلة النقل.



...



وسيتم استغلال المحامل الالكترونية المتاحة (فايسبوك ويوتيوب وتيك توك وانستغرام وتويتر) ومواقع الإشهار الرقمي لبثها.

وأضاف الجويني أنه تمت برمجة رزنامة مدروسة للتدخلات الإعلامية، إذاعيا وتلفزيا، بداية من انطلاق هذه الحملة التحسيسية وإلى غاية 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح أنه سيكون هناك تنوع في تحديد توقيت التدخلات كي لا تقتصر الحملة الاعلامية فقط على نسبة مشاهدة أو استماع معينة، فضلا عن بث مباشر خارجي عبر النشرة الرئيسية للأنباء على الوطنية الأولى ليلة رأس السنة الإدارية وإعداد ملف صحفي وبلاغ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

