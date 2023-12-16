الدولي التونسي فراس بالعربي هداف مع فريقه الشارقة في مرمى خورفكان

ساهم الدولي التونسي فراس بالعربي في فوز فريقه الشارقة على نادي خورفكان بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي دارت امس الجمعة ضمن الجولة ال11 من البطولة الإماراتية.

وكان لوان بيريرا افتتح التسجيل مبكرا لفائدة الشارقة منذ الدقيقة الاولى قبل ان يضيف موسى ماريغا الهدف الثاني في الدقيقة 8 ثم التونسي فراس بلعربي الذي عزز تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 55 وهو ثاني أهدافه في البطولة هذا الموسم.

وختم ماريغا المباراة بهدف رابع في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز، ارتقى الشارقة الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 20 نقطة مقابل 10 نقاط لخورفكان الذي ياتي في المركز العاشر.



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بالعقل فراس بالعربي هدف جمييييييل pic.twitter.com/0yLp3Szy0R — UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news) December 15, 2023