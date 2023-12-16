مراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية محور جلسة عمل بمقر وزارة الصحة

كان تعميم خدمات الصحّة بكامل مناطق البلاد ودعم أنشطة التّحسيس والتّوعية بأهمّية الصحّة النّفسيّة أبرز محاور جلسة العمل التي جمعت أمس الجمعة وزير الصحة على مرابط بممثّل منظمة الصحّة العالميّة بتونس إبراهيم الزيك و الخبير في استراتيجيات الصحّة العقليّة بمنظمّة الصحّة العالميّة جان لوك رولاندت حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف البلاغ أنه تم بالمناسبة عرض جملة من الأنشطة التّي تمّت برمجتها في إطار مراجعة وتحيين الاستراتيجيّة الوطنيّة للصحّة النفسيّة التّي تمّ إرساؤها بالشّراكة بين وزارة الصحّة ومنظّمة الصحّة العالميّة





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وثمّن وزير الصحة بالمناسبة التّعاون المثمر بين وزارة الصحّة ومنظمّة الصحّة العالميّة للنّهوض بالصحّة النّفسيّة والعقليّة وتعزيز التّغطية بهذه الخدمات صلب مؤسّسات وهياكل الخطّ الأمامي خاصّة من خلال البرنامج المشترك للتّكوين والرّفع من مهارات الأطبّاء والممرّضين في الخطّ الأوّل في مجال الصحّة النّفسيّة.



كما أكّد على أهمّية تنفيذ واعتماد الأساليب النّاجعة لمزيد التّحسيس والتّوعية بالصحّة النّفسيّة سواء لتجنّب عوامل الاختطار أو لطلب العلاج والإحاطة الطبّية عند الحاجة، الى جانب توفير الأقسام والإطارات الطبّية والصحّية المختصّة لفائدة كلّ الفئات وفي كلّ الجهات.