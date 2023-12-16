كأس العالم للأندية 2023: أوراوا الياباني يتأهل للنصف النهائي بفوزه على ليون المكسيكي 1-0

بلغ "أوراوا ريدز" الياباني، نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، عقب فوزه على

"كلوب ليون" المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم أمس الجمعة في ربع نهائي البطولة.

وسجل أليكس شالك، هدف المباراة الوحيد لأوروا في الدقيقة "78".

وشهدت المباراة، تعرض ويليام تيسيو لاعب ليون المكسيكي للطرد في الدقيقة



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"84".

وسيلتقي أوراوا ريدز في الدور المقبل مع "مانشستر سيتي"، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة".