قابس: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تجتمع استعدادا للتقلبات المناخية

في اطار التوقي من أخطار التقلبات المناخية انعقدت اليوم باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم.



وخصص هذا الاجتماع للوقوف على مدى جاهزية اللجنة للتدخل بالنجاعة اللازمة عند الحاجة ولمتابعة التدخلات التي تم القيام لمعالجة النقاط الزرقاء التي تم تحديدها في الاجتماع السابق لهذه اللجنة.

وتمت في هذا الاجتماع دعوة البلديات والمصالح الجهوية المعنية الى مواصلة الجهود المبذولة في معالجة النقاط الزرقاء الموجودة بمختلف مناطق الجهة والى تسخير كل الامكانيات المتاحة ووضعها على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة عند الحاجة.



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كما تمت في هذا الاجتماع دعوة أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الى اليقظة والى احكام التنسيق فيما بينهم عندما يتطلب الوضع تدخل هذه الللجنة.

وقد تقرر في هذا الاجتماع بقاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في حالة انعقاد الى حين مرور التقلبات المناخية التي ينتظر أن تشهدها ولاية قابس بداية من مساء يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 .

