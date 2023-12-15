انتفاع 250 مريضا بعمليات جراحية على ماء العين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

اختتمت، اليوم الجمعة، سلسلة العمليّات الجراحيّة على ماء العين التّي أجريت بقسم العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس على مدى الأسبوعين الفارطين وانتفع بها 250 مريضا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ صادر مساء اليوم.



وأجريت هذه العمليات الجراحية بعد فحص المرضى والكشف عن حالاتهم في إطار القوافل الصحّية التّي انتظمت بدقاش (ولاية توزر)، وبن غيلوف (ولاية قابس) وصفاقس. وانتظمت هذه القوافل الصحية بالشّراكة بين وزارة الصحة وجمعيّات ليونس كلوب (Lions Club) لصفاقس طينة - تونس المرسى- سكرة الياسمين ومساهمة جمعيّة "رؤيا للجميع".





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وقد أجريت هذه العمليّات بالتّنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والإدارة العامّة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والجمعيّات المشاركة.