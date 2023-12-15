بن عروس : انطلاق فعاليات تظاهرة أيام غسان كنفاني لفنون المقاومة بدار الثقافة النموذجية ببن عروس

تحتضن دار الثقافة ببن عروس بداية من أمس الخميس 14 ديسمبر الى غاية يوم غد السبت 16 ديسمبرتظاهرة ايام غسان كنفاني لفنون المقاومة تحت شعار "تسقط الاجساد ولا تسقط الفكرة...الثقافة في نصرة القضايا الانسانية".



ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في سياق نصرة القضية الفلسطينية ، وما يتعرض له قطاع غزة خلال هذه الفترة من مجازر يومية على يد الكيان المحتل وهي محاولة ارتأت من خلالها دار الثقافة النموذجية ببن عروس تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ووفق ما صرحت به لوكالة تونس افريقيا للانباء مديرة الدار نجوى الملوحي ، أن تسلط الضوء على علم من أعلام المقاومة ، باعتباره مثقفا متعددا استعمل كل الفنون لينصر قضيته الأم قضية الشعب الفلسطيني ، فكان أديبا وشاعرا ورسّاما وصحفيّا وسينمائيا استعمل كل الفنون ليدوّل قضيته وتعلّم أكثر من لغة ليصل صوته وصوت شعبه للجميع .

وخصص يوم أمس الخميس للأدب والشعر والموسيقى في مناصرة القضايا العادلة من خلال جلسة علمية تعرض فيها المتدخلون لمسيرة نضال غسان الكنفاني وتجليات المقاومة عنده أديبا وشهيدا والى فن القرافيتي كتعبيرة مقاومة وذلك قبل ان يفسح المجال لمجموعة أجراس في باقة من الأغاني الملتزمة.



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وسيتطرق المتدخلون اليوم الجمعة إلى دور الإعلام في مناصرة القضايا الإنسانية العادلة من خلال جملة من المقاربات لكل من الصحفية منية العرفاوي ومالك الخالدي وسامية حسين هذا الى جانب عرض مسرحية " السلطة الرابعة" لخالد هويسة التي تختتم فعاليات هذا اليوم .وتخصص فعاليات اليوم الثالث غدا السبت للسينما و دورها في كشف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال مداخلات لاحمد القاسمي والناصر السردي والطاهر بن غديفة وسيتم بمناسبة الاحتفاء بمائوية السينما التونسية تكريم المخرج رضا الباهي الذي يقدم شهادته حول فيلمه " السونونو لا يموت في القدس".

وتنتهي فعاليات التظاهرة بعرض شريط " كتابة على الثلج " لرشيد مشهراوي وهو الفيلم الذي تم تصويره في تونس

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