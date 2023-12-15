وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية بسويسرا وأعضاء بعثة تونس لدى الأمم المتحدة وسفارة تونس ببارن

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أمس الخميس في إطار زيارته إلى بارن، عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة بسويسرا، من بينهم ممثلي جمعيات وكفاءات عليا في عدة مجالات ورجال أعمال وطلبة.



واستمع الوزير خلال اللقاء، إلى مشاغلهم واطلع على ظروف إقامتهم وعملهم. واغتنم الوزير الفرصة لدعوتهم الى مضاعفة جهودهم من أجل مزيد تسويق صورة تونس بسويسرا، بالاعتماد على اندماجهم الجيد ومساهمتهم في الحياة الاقتصادية ببلد الإقامة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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من جهتهم، عبر أفراد الجالية التونسية عن استحسانهم لتنظيم هذا اللقاء الذي يدعم شبكة الكفاءات التونسية المقيمة بسويسرا، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في المجهود التنموي الوطني، عبر الاستثمار وتحويلات العملة الصعبة. كما أشار بعض الطلبة الحاضرين، إلى الصعوبات التي تعترضهم لتجديد إقامتهم بسويسرا من أجل العمل بعد استكمال دراستهم.



كما أشرف الوزير على جلستي عمل مع أعضاء البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بجنيف وسفارة تونس ببارن، أبرز خلالهما أهمية توفر مناخ عمل ملائم، من أجل تأمين نجاعة مهامهم وتطوير أساليب العمل من أجل مساندة الكفاءات التونسية في مختلف مواقعهم، حتى يتمكنوا من استغلال الإمكانيات المتوفرة في خدمة تونس.

