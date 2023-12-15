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منتزه النحلي يغلق أبوابه يوم 20 ديسمبر 2023 للحد من ظاهرة تواجد الخنزير

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 17:00 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفادت الوكالة الوطنية لحماية المحيط أنه سيتم تنظيم حملة إدارية للحد من ظاهرة تواجد الخنزير الوحشي بمنتزه النحلي وذلك يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 من قبل الجمعية الجهوية للصيادين بأريانة.

وأفادت الوكالة في بلاغ لها ، الجمعة، بأنه سيتم غلق المنتزه كامل اليوم المذكور، للحفاظ على سلامة الزوار .

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تجدر الإشارة إلى أن عديد المناطق في تونس، شهدت خلال السنوات الأخيرة، انتشارا واضحا للخنازير بمناطق العمران مما تسبب في إحداث حالة رعب بين الأهالي .

وسبق أن فسرت مصلحة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، أن انتشار الخنازير، يعود إلى التغيرات المناخية وتراجع التساقطات وعدم توفر غذاء لمثل هذه الحيوانات بالمناطق البعيدة عن وسط المدينة، مما اضطرها إلى الاقتراب من السكان والبحث عن الغذاء في القمامة.



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