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الرابطة 1 - الجولة الختامية للمرحلة الاولى يوم 3 جانفي وتاجيل كاس السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 16:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ادخال تعديل على روزنامة مقابلات الموسم الرياضي الجاري وذلك باجراء مقابلات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم الاربعاء 3 جانفي القادم.

كما قررت تاجيل مباراة الكاس الممتازة لموسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بعد ان كانت مقررة يوم 3 جانفي وذلك بسبب الالتزامات الدولية للاعبي الفريقين.

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وحافظت مقابلة الكاس الممتازة لموسم 2022- 2023 بين النجم الساحلي والاولمبي الباجي على موعدها المقرر من قبل (يوم 7 جانفي).


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