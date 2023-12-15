الرابطة 1 - الجولة الختامية للمرحلة الاولى يوم 3 جانفي وتاجيل كاس السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ادخال تعديل على روزنامة مقابلات الموسم الرياضي الجاري وذلك باجراء مقابلات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم الاربعاء 3 جانفي القادم.



كما قررت تاجيل مباراة الكاس الممتازة لموسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بعد ان كانت مقررة يوم 3 جانفي وذلك بسبب الالتزامات الدولية للاعبي الفريقين.





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وحافظت مقابلة الكاس الممتازة لموسم 2022- 2023 بين النجم الساحلي والاولمبي الباجي على موعدها المقرر من قبل (يوم 7 جانفي).

