الإدارة العامة للطفولة تشرع في تنظيم منتديات وحلقات شهرية مع الأطفال بداية من عطلة الثلاثي الأوّل من السنة الحالية

تشرع الإدارة العامة للطفولة في تنظيم منتديات وحلقات حوار مع الأطفال تكون دوريّة كل شهر بداية من عطلة الثلاثي الأوّل من السنة الدراسية الحالية وذلك صلب مركبات الطفولة، حسب ما اعلنت عنه وزارة الأسرة، في بلاغ لها اليوم الجمعة.



وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج، خلال جلسة عمل مع إطارات الإدارة العامة للطفولة حول سير عمل مركبات الطفولة وتجويد خدماتها، على ضرورة ان تتعمّق هذه المنتديات في تطلّعات ومشاغل الأطفال واستقراء تمثّلاتهم مع انفتاحها على النخب التونسيّة وقصص النجاح الوطنيّة في عدد من المجالات.





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وشددت على ضرورة استكمال ربط كل مركبات الطفولة الموزّعة بمختلف ولايات الجمهوريّة بشبكة الانترنت قبل موفّى السنة الجارية، داعية إلى التعجيل في تأمين افتتاح نشاط مركب الطفولة الجديد بمدينة المرسى من ولاية تونس في بداية سنة 2024.



ودعت إلى إحداث قاعات مطالعة نموذجيّة للأطفال المستفيدين بخدمات مركبات الطفولة وتجهيزها بالكتب والمراجع والموسوعات العلميّة المبسّطة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لترغيب الأطفال في المطالعة وإثراء زادهم المعرفي واللغوي.



وذكرت الوزارة أن عدد مركّبات الطفولة الموزّعة على مختلف ولايات الجمهوريّة تبلغ 105 منها 100 مركب وظيفيّ يسدي جميع خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي والإعاشة والإحاطة التربويّة والنفسيّة و5 مركبات تقتصر فحسب على خدمات الإعاشة إلى حين إعادة تهيئتها وتجهيزها، مشيرا الى ان عدد الأطفال المستفيدين من خدمات مركبات الطفولة يبلغ 5734 طفلا.