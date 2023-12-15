آخر اجل لقبول الترشحات للمناظرة الوطنية للتجديد يوم 29 ديسمبر 2023 - وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

حددت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم 29 ديسمبر 2023، كاخر اجل لقبول الترشحات للدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للتجديد.



ويمكن للمهتمين التسجيل وايداع الملفات المشاركة عبر رابط المناظرة الذي اورده الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والسناعات التقليدية في بلاغ له، الجمعة وهو التالي

www.concourdinnovation.tn



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وتنتظم الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للتجديد التي اتخذت لها هذه السنة شعار "جدّد افكارك، طوّر اعمالك، نافس وتميز"، تحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع وكالة التعاون الألماني.



وتهم المناظرة خمسة اصنافة وهي التجديد التكنولوجي والرقمي والتجديد الأخضر والمسؤول والتجديد التشاركي و التجديد المقتصد والتجديد التسويقي والتجاري وهي تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الجامعية والمراكز البحثية والافراد.



وتهدف الدورة الى إحداث مشاريع مجددة في ميادين الانتقال التكنولوجي الايكولوجي في كل القطاعات الاقتصادية التابعة للمؤسسات والهياكل في القطاعين العام والخاص والجمعيات المهنية والأشخاص بصفة فردية.

يشار الى ان لجنة التحكيم الوطني ستتولى اجراء التقييم الاولي حسب الملفات والانتقاء النهائي للفائزين الثلاث الأوائل عن كل صنف في الفترة الممتدة بين 09 و26 جانفي 2024 على أن يتم الإعلان عن النتائج في حفل توزيع الجوائز في فيفري 2024.

