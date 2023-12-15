مراد العقبي: أرشح منتصر الطالبي للتويج بلقب أفضل لاعب كرة قدم تونسي لسنة 2023

رشح مراد العقبي مدرب الأولمبي الباجي اللاعب الدولي منتصر الطالبي للتويج بلقب أفضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2023 في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضح العقبي في تصريح لوكالة "وت" أنّ الأداء المنتظم للمدافع الدولي منتصر الطالبي، يجعله مرشحا فوق العادة للتويج بلقب أفضل لاعب كرة قدم لعام 2023.

وأشار الى أنّ منتصر الطالبي قدّم اداء متميزا في مباريات هذا الموسم مع فريقه لورين في البطولة الفرنسية وكان حاسما في الكثير من الأحيان بتسجيه لأهداف، فضلا عن كونه أصبح يعد عنصرا فاعلا مع "نسور قرطاج".



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واعتبر أنّ المدافع منتصر الطالبي كان من أفضل اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم 2022 بقطر، مبرز أنّ أداءه في السنوات الثلاثة الأخيرة كان أكثر من منتظم مقارنة ببقية المرشحيين في الاستفتاء.

وصنف مراد العقبي في ترشيحاته لافضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2023 ضمن استفتاء وكالة (وات) لاعب اينتراخت فرانكفورت الياس السخيري في المرتبة الثانية امام عيسي العيديوني ( يونيون برلين)



ويذكر انه سيتم يوم الاربعاء 20 ديسمبر الجاري الاعلان عن نتائج المسابقة الرسمية لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيين التونسيين لعام 2023

