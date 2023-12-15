ستصبح ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة بالبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم عندما يستضيف فولهام منافسه بيرنلي في 23 ديسمبر الجاري.

وأكدت لجنة الحكام امس الخميس اختيار ويلش لهذه المهمة وقالت أيضا إن سام أليسون سيصبح أول حكم أسود يدير مباراة بالبطولة الإنقليزية الممتازة منذ 15 عاما.

وسيدير ​​أليسون مباراة شيفيلد يونايتد أمام لوتون تاون يوم 26 ديسمبر.

وسيصبح أليسون أول حكم أسود في البطولة الممتازة منذ اعتزال يوريا ريني في 2009. وقال هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام إن ويلش وأليسون يستحقان الحصول على هذه الفرصة.



...



وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "كلاهما جزء من مجموعة التطوير في لجنة الحكام التي تتابع الموهوبين وتساعد على سرعة تطورهم. لقد رأينا بالفعل ثلاثة حكام من المجموعة يديرون مبارياتهم الأولى في البطولة الإنقليزية الممتازة والآن لدينا الحكم الرابع والخامس وهذا يظهر قيمة العمل الذي يقومون به. لم نر امرأة تتولى مسؤولية مباراة في البطولة الإنقليزية الممتازة من قبل وهو أمر بالغ الأهمية. سام أول حكم أسود يطلق صافرة في البطولة الإنقليزية الممتازة منذ يوريا ريني. يؤكد هذا أن الناس يمكنهم المشاركة من جماعات لا يتم تمثيلها بشكل جيد تقليديا".

وكانت ويلش رائدة في مجال التحكيم النسائي ولعبت الشهر الماضي دور الحكم الرابع في مباراة فولهام ومانشستر يونايتد بالبطولة الإنقليزية الممتازة وهي أول امرأة تتولى هذا الدور.

وأدارت ويلش البالغ عمرها 40 عاما في السابق مباريات في الدرجات الأدنى وكذلك كأس الاتحاد الإنقليزي وكانت ضمن حكام كأس العالم للسيدات هذا العام.