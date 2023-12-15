ارتداها في مونديال قطر .. بيع ستة قمصان لميسي في مزاد مقابل 7.8 ملايين دولار

بيعت ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 في قطر مقابل 7.8 ملايين دولار في مزاد علني.

وحطمت القمصان المباعة الرقم القياسي الذي كان مسجلا لمقتنيات سابقة ترتبط بنجم إنتر ميامي الأمريكي.







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كما باتت المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تباع في مزاد هذا العام حتى الآن، حسب دار سوثبي للمزادات.

وقال براهم واكتر رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوثبي "تعتبر كأس العالم لكرة القدم 2022 واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ الرياضة، وترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة ميسي الشجاعة وترسيخ مكانته كأعظم لاعب في كل الأزمنة" لافتا إلى ان بيع هذه القمصان الستة تعتبر مناسبة ضخمة في تاريخ المزاد، مما يوفر للجماهير وجامعي المقتنيات خلق صلة بإنجاز ميسي".

وأضاف أن هذه القمصان التاريخية ليست فقط تذكيرا ملموسا بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة، ولكنها مرتبطة بشكل أساسي بلحظة الذروة في مسيرة لاعب كرة القدم الأكثر تتويجا بالألقاب في التاريخ".

وذكرت دار سوثبي أنه كانت هناك ثلاثة عروض إجمالية في ما وصفته بـ "قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامراته التاريخية في كأس العالم 2022" التي توج بها للمرة الأولى في مسيرته.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعدما تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر 2022.

وقد سجل ميسي سبعة أهداف في مونديال قطر، رافعا عدد أهدافه المونديالية إلى 13.