الأردن تترشح لاستضافة النسخة الـ 17 من دورة الألعاب الرياضية العربية

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية امس الخميس عن تقدمها بملف استضافة النسخة الـ 17 من دورة الألعاب الرياضية العربية والمقرر إقامتها في عام 2031.



وأوضحت اللجنة أنه تم تسليم ملف الاستضافة في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت الأمينة العامة للجنة الاولمبية الاردنية رنا السعيد إن "رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية". وأضافت " دورة الألعاب الرياضية العربية تحظى بمكانة كبيرة لدى الأردنيين لا سيما عندما استضاف الأردن النسخة التاسعة منها وهي دورة الحسين في العام 1999 والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية التي خدمت الرياضة الأردنية وتسببت بتطورها وزيادة قاعدة الممارسين للرياضة".



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واستضافت الجزائر النسخة الاخيرة من دورة الالعاب العربية الصيف الماضي، بينما ستستضيف السعودية النسخة المقبلة عام 2027.

وانطلقت النسخة الاولى للتجمع الرياضي العربي عام 1953 في مدينة الاسكندرية في مصر التي استضافت نسخة 1965 مشاركة مع سوريا باسم الجمهورية العربية المتحدة، ثم نسخة 2007، واستضاف لبنان نسختي 1957 و1997، والمغرب نسختي 1961 و1985، وسوريا نسختي 1976 و1992، والجزائر نسختي 2004 و2023، فيما استضافها الاردن عام 1999، وقطر عام 2011.

