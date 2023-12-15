هالاند ومبابي وميسي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم امس الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعبة في العالم خلال حفل الجوائز السنوي لفيفا في 15 جانفي 2024 في لندن.





#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



Learn more about the final three. 👀🧵 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

وتمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداء على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أوت 2023. وجرى ترشيح 12 لاعبا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم من فئة الرجال، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية.وبحسب الفيفا فإن "هالاند يعتبر ماكينة أهداف لا يمكن إيقافها مع مانشستر سيتي الذي أرعب المدافعين في المسابقات المحلية والأوروبية، وحقق مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الثلاثية الأولى في تاريخ النادي، وذلك بحصد ألقاب رابطة أبطال أوروبا، والبطولة الإنقليزية الممتازة وكأس الاتحاد الإنقليزي".وقاد مبابي سان جيرمان لحصد لقبه الثامن بالبطولة الفرنسية في آخر 11 عاما، حيث سجل 17 هدفا في آخر 20 مباراة بالبطولة، بما في ذلك تسجيل تسعة أهداف في ست مباريات، كما حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة الفرنسية وأيضا هداف البطولة المحلية، بعد تعافيه من خيبة أمل خسارته لنهائي كأس العالم، على الرغم من تسجيله ثلاثية في المباراة النهائية.وفي شهر جويلية الماضي، واجه ميسي الذي سجل الآن أكثر من 100 هدف لبلاده ويعد الهداف التاريخي في أفضل خمس دوريات أوروبية، تحديا جديدا حيث انتقل لفريق إنتر ميامي، ولاقت هذه الصفقة حماسا كبيرا، وترحيبا يليق بأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.ويعتبر ميسي اللاعب الوحيد صاحب أكثر تمريرات حاسمة في خمس نسخ من بطولة كأس العالم، وأقرب منافسيه هم بيليه، وغريغورز لاتو، ودييغو مارادونا وديفيد بيكهام، الذين صنعوا أهدافا في ثلاث نسخ لكل منهم.