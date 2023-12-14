محافظ البنك المركزي يؤكد الأهمية القصوى للاندماج المالي لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة ومستدامة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الأهمية القصوى للاندماج المالي من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة.



وشدد العباسي، خلال رئاسته لمجلس مرصد الإندماج المالي، الذي عقد اجتماعه الثالث اليوم الخميس، على الدور الذي يجب أن يلعبه المرصد في تعزيز الاندماج المالي نظرا لأنه من صلاحياته التي أسندها له القانون، وفق بيان صحفي نشره البنك.





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كما شدد محافظ البنك المركزي، بمناسبة المصادقة على البرنامج الوطني للتثقيف المالي من قبل المجلس، على ضرورة تطوير التعليم المالي كوسيلة لنقل المعلومات المالية البسيطة والقابلة للفهم، حتى تسهل ولوج المواطنين إلى الخدمات المالية.



وأوصى المجلس، بتقديم البرنامج الوطني للتثقيف المالي إلى الحكومة للمصادقة عليه باعتباره وثيقة تحدد السياسة العامة في مسائل التعليم المالي التي تتطلب تدخل مختلف الهياكل العمومية والخاصة.



وأشار العباسي، إلى أن التقييم الدوري لوضعية الاندماج المالي، يتطلب إحداث نظام قياس يعتمد على جمع المعطيات وبلورة مؤشرات تعكس واقع الاندماج المالي.



وقد وقع مرصد الاندماج المالي، اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الشركاء وأعضاء مجلس إدارته، وتتعلق هذه الاتفاقيات بتوفير قاعدة بيانات يقوم المرصد حاليا بإعدادها، وفق ما يقتضيه القانون.



وأكد أعضاء مجلس المرصد، التزامهم بالتعاون وتنسيق أعمالهم من خلال المشاريع التي سيتم تطويرها في إطار الاستراتيجيات المختلفة لتعزيز الاندماج المالي.