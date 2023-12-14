انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بالمفاوضات وبمتابعة تنفيذ الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر

انعقد، الخميس، بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بالمفاوضات وبمتابعة تنفيذ الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (الزليكاف) والتي تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص.



ويأتي هذا الاجتماع الأول للجنة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار الإعداد لتقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ اتفاقية الزليكاف، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA)، التي ستتولى كذلك تقديم المسودة الأولية للدراسة التي أعدتها بطلب من الجانب التونسي، حول العرض التونسي التصديري من السلع والخدمات نحو السوق الإفريقية.





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وأكدت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لمياء عبروق ، بالمناسبة ، أهمية اجتماعات هذه اللجنة باعتبار المهام الموكولة لها وبالنظر للاستحقاقات القادمة في الإطار القاري، والمتمثلة بالخصوص في استكمال المفاوضات حول قواعد المنشأ غير المتفق بشأنها وفي قطاع الخدمات، وفي متابعة تنفيذ الاتفاقية



وأبرزت ضرورة التزام أعضاء اللجنة بمتابعة أشغالها بصفة متواصلة ومستمرة لإنجاح هذا المسار وضمان الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية.





وأضافت، في السياق ذاته، أن تونس تعد من أوائل البلدان الإفريقية التي أمضت على هذه الاتفاقية وصادقت عليها وكذلك من ضمن البلدان الاعضاء الثمانية الأولى التي شرعت في التنفيذ الفعلي للاتفاقية.



وأوضحت ئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ثمينة لتونس لتنويع الشراكات والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء، كما ستمكن من الرفع من المبادلات التجارية في الاتجاهين وبالتالي تحقيق اندماج أكثر للاقتصاد التونسي في الفضاء الإفريقي.





وتم تقديم عرض حول أهم بنود الاتفاقية وتسليط الضوء على الآليات والامتيازات التي توفرها للمتعاملين الاقتصادين، ومدى التقدم في إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ والحرص على تفعيل كافة بنودها ، فضلا عن تعداد برامج التعاون الفني المتاحة لدعم تونس في المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاقية.



كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع ، على إحداث خمسة فرق عمل حسب المواضيع محل التفاوض وحسب القطاعات ذات الأولوية لدى الأمانة العامة للزليكاف، على غرار قطاعات النسيج والملابس ومكونات السيارات والخدمات، بما في ذلك فريق عمل يٌعنى بمتابعة تنفيذ مشروع تأهيل معبر راس جدير الحدودي في إطار مقاربة المعابر التجارية البرية للمنطقة القارية وجعله بوابة لإفريقيا.