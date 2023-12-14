الرابطة الثانية - حكام الجولة الحادية عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

المجموعة الاولى

السبت 16 ديسمبر

في جندوبة - س 14



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جندوبة الرياضية - شبيبة العمران نضال بن اللطيف

في حمام سوسة - س 14

امل حمام سوسة - هلال مساكن امير لوصيف

في حمام الانف - س 14

نادي حمام الانف سبورتينغ بن عروس رائد جويرو

في رادس - س 14

النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل منتصر بالعربي

في اريانة - س 14

جمعية اريانة - النادي القربي امين فقير

في القلعة الصغرى - س 14

القلعة الرياضية - شبيبة القيروان مروان القادري





المجموعة الثانية

الاحد 17 ديسمبر

في مدنين - س 14

اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي حسام بولعراس

في صفاقس (2 مارس) - س 14

نادي محيط قرقنة - امل جربة حسام بن ساسي

في بئر الحفي - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس اسامة بن اسحاق

في قابس - س 14

الملعب القابسي - نسر جلمة اشرف الحركاتي

في تطاوين - س 14

امل الرقبة بتطاوين - هلال الشابة باديس بن صالح

في الرجيش - س 14

مستقبل الرجيش - مكارم المهدية فرج عبد اللاوي