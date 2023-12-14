الرابطة الثانية - حكام الجولة الحادية عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
المجموعة الاولى
السبت 16 ديسمبر
في جندوبة - س 14
المجموعة الاولى
السبت 16 ديسمبر
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - شبيبة العمران نضال بن اللطيف
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - هلال مساكن امير لوصيف
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف سبورتينغ بن عروس رائد جويرو
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل منتصر بالعربي
في اريانة - س 14
جمعية اريانة - النادي القربي امين فقير
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - شبيبة القيروان مروان القادري
المجموعة الثانية
الاحد 17 ديسمبر
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي حسام بولعراس
في صفاقس (2 مارس) - س 14
نادي محيط قرقنة - امل جربة حسام بن ساسي
في بئر الحفي - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس اسامة بن اسحاق
في قابس - س 14
الملعب القابسي - نسر جلمة اشرف الحركاتي
في تطاوين - س 14
امل الرقبة بتطاوين - هلال الشابة باديس بن صالح
في الرجيش - س 14
مستقبل الرجيش - مكارم المهدية فرج عبد اللاوي
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