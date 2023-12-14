مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع القوانين والأوامر ذات صبغة اقتصادية

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر ذات الصبغة الاقتصادية



واشتملت النصوص المصادقة عليها وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مشاريع القوانين والأوامر التالية:





...



/مشاريع القوانين

مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة أملاك الدولة

مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة



/مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سدّ سيدي سالم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغاي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها