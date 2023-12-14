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النجم الساحلي يفوز على النادي الافريقي ويرتقي الى صدارة المجموعة الاولى

Publié le Jeudi 14 Decembre 2023 - 19:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز النجم الساحلي على مضيفه النادي الافريقي 1-0 ، اليوم الخميس بملعب رادس، في لقاء متاخر لحساب الجولة الحادية عشرة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل الكامروني جاك مبي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 67.
وارتقى النجم الساحلي بفضل هذا الفوز الى صدارة المجموعة الاولى برصيد 21 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن الملعب التونسي فيما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 18 نقطة في المركز الثالث.
...

الترتيب:
النجم الساحلي 21 10
الملعب التونسي 20 10
النادي الافريقي 18 9
الاولمبي الباجي 13 9
اتحاد بنقردان 11 10
قوافل قفصة 6 9
مستقبل سليمان 3 9


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