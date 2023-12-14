القاء القبض على 6 مروجي مخدرات بكل من منوبة والكاف وسوسة وحجز كميات هامة من المخدرات بحوزتهم (الحرس الوطني)

ألقت وحدات تابعة للحرس الوطني بمنوبة والكاف وسوسة، القبض على عدد من مروجي المخدرات، وحجزت كميات من المخدرات كانت بحوزتهم، وفق ثلاثة بلاغات صادرة عن الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس .



فقد أفادت الادارة العامة في بلاغها الأول، بأن حملة كبرى بمرجع نظر منطقة الحرس الوطني بمنوبة إقليم تونس، اسفرت عن القاء القبض على مروج للمخدرات، وحجز مبلغ مالي يناهز 37 ألف دينار، ومضخات غاز مشلة للحركة وآلات حادة ، فضلا عن القاء القبض على مروج ثان خطير ومفتش عنه، يتعمد استدراج المواطنين وسلبهم، متعلقة به 12 منشور تفتيش ومضمون حكم بالنفاذ العاجل، ومروج ثالث متعلقة به بطاقة جلب ومنشوري تفتيش.





...



وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .



وأوردت في بلاغ ثان لها، أن وحدات تابعة لإحدى فرق الحدود البرية بمنطقة الحرس الوطني بتاجروين إقليم الكاف، تمكنت في إطار التصدي لظاهرة ترويج المواد المخدرة داخل الأوساط التربوية، من ضبط شخصين على متن دراجة نارية، وحجز 280 قرصا مخدرا بحوزتهما.



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.



كما جاء في بلاغ ثالث للادارة العامة للحرس الوطني، أن دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بسوسة ووحدات الإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث، ألقت القبض على شخص أصيل الجهة وحجزت لديه 1500 قرص مخدر نوع " اكستازي".



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.