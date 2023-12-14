وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لنقل المواطنين بمناسبة عطلة الشتاء ورأس السنة الإدارية وعيد الثورة

وضعت وزارة النقل بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، برنامجا استثنائيا خلال أيام 15و16 و17 و31 ديسمبر 2023 و01 و02 جانفي 2024، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة.



وأوضحت الوزارة في بلاغ، الخميس، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاستعداد لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة الشتاء لسنة 2023 والتي تتزامن مع رأس السنة الإدارية وعيد الثورة.

وفي هذا السياق، تم على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل، الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.



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وستتولى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل تأمين 4122 سفرة منتظمة و796 سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة بنسبة 19 بالمائة، بالمقارنة مع العرض الجملي العادي.



وتتولى الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، تأمين 84 سفرة منتظمة كما ستقوم بتدعيم تركيبة القطارات بعربات إضافيّة علاوة على 172 عربة مستغلة اعتياديا، مما يمكّن من توفير حوالي 21 ألف مقعد أي بزيادة بنسبة 58 بالمائة.



و تم، على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل، الترخيص لسيارات الأجرة " لواج" بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة ذاتها.



كما يتضمن البرنامج، على مستوى المتابعة والتنظيم، تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة البرنامج ومتابعته على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارت الأجرة " لواج " بكامل تراب الجمهورية.