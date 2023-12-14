تأخير في تأشير خلاص مقاول يتسبب من جديد في تكدس الفواضل المنزلية بقابس الجنوبية

تكدست الفواضل المنزلية من جديد بالأحياء والتجمعات السكانية الراجعة بالنظر لبلدية قابس بقابس الجنوبية بسبب عدم خلاص المقاول المكلف برفع هذه الفواضل.



وبين مصدر مسؤول من بلدية قابس في تصريح أدلى به اليوم لمراسل " وات " أن عدم خلاص المقاول وتوقفه عن العمل يعود الى التأخير المسجل في تأشير عملية الخلاص من قبل المصلحة المالية المعنية بهذه العملية مشيرا الى أنها ليست المرة الأولى التي تجد فيها بلدية قابس نفسها في هذا الوضع المثير لاستياء المواطنين.





...



وكانت قابس الجنوبية قد شهدت منذ شهرين وضعا مماثلا بسبب التأخير المسجل في تأشير خلاص المقاول المكلف برفع الفواضل المنزلية في الأجزاء الراجعة ترابيا لبلدية قابس وهو ما تسبب في تكدس أكوام كبيرة من هذه الفواضل التي تطلب الأمر عدة أيام لرفعها.

وقد قام صباح اليوم الخميس المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط بزيارة غير معلنة للقباضة المالية بحي الأنس بقابس المدينة تابع خلالها عمل هذه الادارة وسجل فيها عدم احترام بعض العاملين فيها للتوقيت الاداري وفق ما عاينه راسل "وات" بالجهة.