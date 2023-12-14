نحو تطوير الإطار العام الخاص بعبور المرضى في المعابر الحدودية مع ليبيا

اقترح المشاركون في ورشة عمل للجنة المشتركة التونسية-الليبية، المنعقدة، الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنشاء مركز للإعلامية يجمع بين المعابر الحدودية، تكون مهمته الرئيسية الربط بين الأطراف المتدخلة في نقل المرضى.



كما أوصى المشاركون خلال ورشة العمل، التي تندرج في إطار سلسلة اللقاءات الخاصة بإحداث منظومة الصحة الذكية، تخصيص مسالك لتسريع عبور المرضى ونقاط صحية مجهّزة بالمعدات الطبية والتجهيزات الصحية، حتى تكون قادرة على توفير التدخلات للحالات الاستعجالية على عين المكان.





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وناقش الحاضرون، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف ، سبل رفع العراقيل على مستوى المعابر الحدودية البرية والجوية وتعزيز بنية مجال النقل الطبي-الصحي، على اعتبارها المحور الرئيسي لعبور المرضى الوافدين إلى تونس قصد العلاج والسياحة الطبية والاستشفائية.