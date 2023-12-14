القاضي بمحكمة الجنايات الدولية هيكل بن محفوظ: "سأسعى كقاض تونسي عربي على تكريس حق الضحايا في معرفة الحقيقة وجبرالضرر"

(اجرى الحوار سهام مامي ) -اكد القاضي التونسي بمحكمة الجنايات الدولية هيكل بن محفوظ انه "سيسعى كقاض تونسي وعربي الى تكريس تصور ورؤية قائمة على مشروعية الحقوق والمطالبة بها وعلى حق الضحايا في معرفة الحقيقة وحقها في جبرالضرر"
وقد تم انتخاب الأستاذ هيكل بن محفوظ في 6 ديسمبر الجاري لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية في إطار الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002
وهيكل بن محفوظ هو استاذ تعليم عال في القانون العام اختصاص النزاعات المسلحة وقضايا الامن والسلم الدوليين، درس في الجامعة التونسية طيلة 27 سنة ومتحصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام سنة 2005 ،واشتغل بن محفوظ منذ جانفي 2022 مديرا للبعثة الجامعية التونسية بامريكا الشمالية ، وهو ايضا خبير دولي لدى عدد من المنظمات الاممية والاقليمية في مجال اصلاح الامن وارساء دولة القانون واصلاح المؤسسات في المنطقة العربية وفي شمال افريقيا .
وقد تم انتخاب الأستاذ هيكل بن محفوظ في 6 ديسمبر الجاري لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية في إطار الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002
وهيكل بن محفوظ هو استاذ تعليم عال في القانون العام اختصاص النزاعات المسلحة وقضايا الامن والسلم الدوليين، درس في الجامعة التونسية طيلة 27 سنة ومتحصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام سنة 2005 ،واشتغل بن محفوظ منذ جانفي 2022 مديرا للبعثة الجامعية التونسية بامريكا الشمالية ، وهو ايضا خبير دولي لدى عدد من المنظمات الاممية والاقليمية في مجال اصلاح الامن وارساء دولة القانون واصلاح المؤسسات في المنطقة العربية وفي شمال افريقيا .
وفي حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء ابرز هيكل بن محفوظ اهمية محكمة الجنايات ودورها في حفظ السلم والامن ورؤيته ومقاربته في وظيفته الجديدة الى جانب مسار الشكاوى التي يتقدم بها الاطراف الى المحكمة الجنائية ودور القاضي بهذه الهيئة القضائية الدولية.
كما تطرق الى اليات التصويت والتحركات الديبلوماسية التي افضت الى انتخابه قاضيا بالمحكمة .
وفيما يلي نص الحوار
كيف ستكون مقاربة العمل للقاضي التونسي هيكل بن محفوظ في المحكمة الجنائية الدولية ؟
سأسعى كقاض تونسي وعربي الى تكريس تصور ورؤية قائمة على مشروعية الحقوق والمطالبة بها وعلى حق الضحايا في معرفة الحقيقة وحقها في جبر الضرر، وعلى ان يكون عمل المحكمة وممارساتها تستجيب الى تطلعات الشعوب من حيث نوعية الجرائم والانتهاكات التي تقدم في شأنها شكاوى، حيث توجد جرائم في بعض المناطق ذات خلفية ثقافية او خلفية دينية اوعرقية او تمس البيئة والمحيط او تتعلق بالاتجار بالبشر، الى جانب الجرائم المتعلقة بالنزاعات المسلحة وجرائم الحرب والعدوان وغيرها في عدد من المناطق في العالم .
لدي اقتناع راسخ ان المحكمة الجنائية الدولية لا بد ان تكون مستقلة تماما، وان تكون ناجعة وناجزة وفاعلة، كما لابد ان تكون لهذا الجهاز القضائي الهام المشروعية والمصداقية المطلوبة وهي الاسس الثلاثة التي سيدافع عنها القاضي التونسي عند اداء مهامه بكل استقلالية وحيادية ومهنية .
انتخابي في هذه الهيئة كقاض تونسي يتجاوز شخص المرشح نفسه لانه يمثل منظومة قانونية تونسية ومنظومة قانونية افريقية عربية متوسطية راسخة في منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان التي سأسهر على احترامها وتنفيذها .
دور المحكمة الجنائية واهميتها كجزء من منظومة السلم والامن الدوليين في ظل الانتقادات الموجهة اليها؟
المحكمة الجنائية الدولية هي عنصر هام في منظومة السلم والامن الدوليين لان دورها هو المحافظة على السلم والتصدي والوقاية من الجرائم الجسيمة التي يمكن ان تتسبب في حروب او ابادة مجموعات عرقية دينية او تعتدي بشكل صارخ على الدول واستقرارها وتضرب الانسانية في وجودها وكرامتها .
وبالنسبة لجريمة العدوان فالمحكمة تلعب دورا هاما لانها تحقق السلم عن طريق العدالة، وفلسفتها والفكر الذي ترتكز عليه هو ألا يفلت احد من العقاب، وبقدر ما تكون المحكمة ساعية وفاعلة وناجعة وجامعة للدول بقدر ما تحظى بثقة المجموعة الدولية وتعكس التنوع والايمان الراسخ بان العدالة هي الطريق الوحيد لتحقيق الامن والسلم .
والمحكمة تستمد ايضا اهميتها في علاقتها المباشرة بمجلس الامن الدولي الذي هو من بين الاجهزة التي لها امكانية توجيه طلب للمحكمة للتتبع واجراء تحقيقات في بعض الحالات على غرار ما حدث في ليبيا سابقا.
الانتقادات الموجهة من قبل عديد الاطراف سواء كانت من قبل الدول نفسها او المجموعة الدولية او الراي العام الدولي والمجتمع المدني الدولي او الوطني حول اداء المحكمة في علاقة بالتتبعات ومدى تقدم مجموعة الشكايات، تجعلنا لا نحيد عن الايمان الراسخ بان القانون وعلويته وسيادته هو افضل ما يتاح للانسانية
في هذا الاطار وجب القول انه اذا حاولنا اليوم ان نؤسس محكمة الجنايات الدولية لاستحال الامر، وما توصلت اليه المجموعة الدولية سنة 1998 في احداث المحكمة (اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) يعتبر انجازا تاريخيا ومكسبا لابد من المحافظة عليه باعتبارها ترسخ قيما اساسية وتسعى لتحقيق العدل الى جانب دورها الوقائي ، وبالتالي فان المحكمة الجنائية تحتاج الى مزيد من الدعم ،على مستوى استقلاليتها ومواردها وقدرتها على العمل.
ورغم كل الانتقادات التي توجه اليها سواء من الدول الافريقية في فترة معينة او من دول اخرى في علاقة بتعاطي المحكمة مع مجموعة من القضايا وحالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي فان ذلك يجعلنا نتشبث بالمحكمة الجنائية الدولية وضرورة وجودها ونؤمن بدورها، لا ان نتراجع عنها وعن مشروعيتها.
هل من توضيحات حول مآل الشكاية التي تقدم بها المحامي الفرنسي جيل ديفرز في 9 نوفمبر 2023 نيابة عن 300 محام من العالم لدى المحكمة الجنائية وموضوعها "جرائم ابادة ضد الشعب الفلسطيني"؟
وجب التوضيح ان هيكل بن محفوظ لم يعد الجامعي المختص في القانون الدولي الانساني بل هو الان قاض منتخب وهناك واحب الحياد والتحفظ في بعض المسائل .
ومن الناحية الإجرائية، فإن كل ما يتعلق بفتح التحقيقات وإجرائها يُعتبر من اختصاص مكتب الادعاء العام، حيث ينظر القضاة في الملفات والحالات التي تحال إليهم بناءً على التحقيقات التي يُجريها المدعي العام.
وبناءً على ذلك، فإن مسألة تقدم التحقيق في حالة معينة أو فتح تحقيق في انتهاكات أو جرائم محتملة ليست من اختصاص القضاة، بل من اختصاص مكتب الادعاء العام، إذ تكون السلطات الأساسية، أو الجهات المسؤولة عن طلب فتح التحقيق والمتابعة، هي الدول الأطراف في اتفاقية روما، أو الدولة غير الطرف التي تقبل اختصاص المحكمة، بالإضافة إلى مجلس الأمن ومكتب الادعاء العام الذي يبدأ التحرك من تلقاء نفسه، مع وجوب الحصول على ترخيص للمحكمة.
فيما يتعلق بأدوار قضاة المحكمة الجنائية، يمكنهم تأييد التهم على المستوى التمهيدي أو التصديق على مدى مسؤولية الأشخاص المتهمين. فالقضاة يُمكنهم الحكم ببراءة الشخص المشتبه به أوالتتبع، أو الإدانة، ومن ثمة ينظرون في المسؤولية الجزائية والجنائية للشخص بعد الإدانة على التهمة، كما يمكن للقضاة إصدار قرارات بشأن التعويضات اللازمة للضحايا، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات.
كيف تم ترشيحكم لهذه الخطة وكيف كان التحرك الديبلوماسي التونسي في العملية الانتخابية والتصويت ؟
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