رئيس اتحاد لاعبات التنس المحترفات ينوي ترك منصبه

أعلن رئيس اتحاد لاعبات التنس المحترفات, ستيف سيمون, أنه سيرحل عن منصبه قريبا, بمجرد اختيار خليفة له, لكنه سيبقى في المنظمة كرئيس تنفيذي.

وأصبحت إدارة سيمون موضع تساؤلات بعد البطولة الختامية لتنس السيدات التي أقيمت في كانكون, حيث تم الإعلان عن المقر قبل أسابيع من انطلاق المسابقة.

وكان تنظيم الحدث الرياضي كارثيا, حيث لم تكن الملاعب جاهزة عند وصول اللاعبات, وكان هناك مشاكل في جودتها, فضلا عن الظروف الجوية الصعبة التي عطلت العديد من المباريات.





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وقال سيمون في تصريحات لشبكة "بي بي سي" امس الاربعاء : "في الصيف الماضي تحدثت إلى مجلس إدارة اتحاد لاعبات التنس المحترفات وقلت إنه إذا أراد الاتحاد الحفاظ على مكانته, فنحن بحاجة إلى مراجعة هيكلنا التنظيمي بالكامل. لذا فإن هذا ليس له علاقة بما حدث في كانكون", مضيفا: " أعتقد أن الأفضل هو العثور على مرشحة "أنثى". أعتقد أن هذا منطقي. هذا أفضل خيار على المدى الطويل للمنظمة".