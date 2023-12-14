تونس تتوقع استقرار انتاجها السنوي من زيت الزيتون عند مستوى 210 الف طن

تتوقع تونس انتاج حوالي 1,05 مليون طن من الزيتون ستوفر حوالي 210 آلاف طن من الزيت في وقت سجلت فيه أسعار الزيتون ارتفاعا ، بنسبة 48 بالمائة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 .



واكد الديوان الوطني للزيت في بيانات نشرها حول سير موسم زيت الزيتون حتّى يوم 7 ديسمبر 2023، ان تقديرات الإنتاج ستبقى في مستوى الموسم الفارط، والبالغة 210 آلاف طن ونفس مستوى المعدل العام للانتاج 210 آلاف طن من الزيت.





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وتاتي هذه البيانات في وقت يترقب فيه الشارع التونسي وصول كميات من زيت الزيتون المعلب الى مسالك التوزيع الرسمية بحلول منتصف ديسمبر الجاري، لتغطية الطلب المحلي والحد من ارتفاع الاسعار، على ان يباع للمستهلكين بسعر 15 دينارا لكل لتر.



وتتصدر جهة الوسط الغربي، سيدي بوزيد والقيروان والقصرين ، المرتبة الأولى بإنتاج في حدود 74 الف طن من الزيت، اي بنسبة 35 بالمائة من الانتاج الوطني .



وتساهم جهة الجنوب بنسبة 28 بالمائة من الانتاج الوطني والشمال ب18بالمائة وكذلك الوسط الشرقي، 18 بالمائة، من الانتاج الوطني.



وتتراوح نسبة استخراج الزيت، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، ما بين 11 بالمائة و25 بالمائة.



وبلغ عدد المعاصر المفتوحة منذ 23 اكتوبر 2023، الى غاية 7 ديسمبر الجاري، حوالي 930 معصرة مقابل 799 معصرة في الموسم الفارط.



وتقدمت نسبة عمليات الجني الى غاية 7 ديسمبر 2023 ما يقارب 28 بالمائة مقابل 35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي.



//ارتفاع أسعار الزيتون بحوالي الضعف

ابرزت إحصاءات الديوان الوطني للزيت ان أسعار الزيتون سجلت خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023/2022.



وتتراوح أسعار الزيتون بالولايات خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي، بين 2000 و5400 مليم للكيلوغرام الواحد .



وتراوحت الأسعار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط بين 1500 و3200 مليم للكلغ بالآيات الشمال وبين 1500و3600 بالوسط الشرقي وبين 1200 و3800 بالوسط الغربي وبين 1800 و3200 مليم للكلغ في الجنوب.



وكان وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، زار مساء امس الاربعاء، مصنع تعليب زيت الزيتون لمتابعة البرنامج الوطني لاستهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز الموجهّ للسوق الدّاخليّة.