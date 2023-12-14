البطل العالمي ومدرب الجيدو انيس الونيفي يرشح احمد الحفناوي و انس جابر للقب الافضل ( كل في صنفه ) في استفتاء وكالة (وات)

اعتبر انيس الونيفي البطل العالمي الاسبق في الجيدو والمدرب السابق للمنتخب الوطني للجيدو والمدرب الحالي للمنتخب العراقي للجيدو ان السباح احمد الحفناوي ولاعبة التنس انس جابر المرشحان ضمن استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) لافضل الرياضيين التونسيين لعام 2023 يعدان قاطرتين في رياضتي السباحة والتنس على المستوى الوطني والقاري والدولي كل في اختصاصه. و"هما يستحقان لقب افضل رياضي وافضل رياضية في تونس في استفتاء وكالة "وات" لعام 2023 دون جدال" حسب رايه.



وقال الونيفي في تصريح لوكالة (وات) ان الحفناوي ظهر خلال العام الجاري في ثوب البطل العالمي في السباحة وهو مازال قادرا على تحقيق مزيد التتويجات لعالمية والاولمبية والطريق مفتوحة امامه لمزيد التالق في قادم الاستحقاقات الدولية بفعل صغر سنه متوقعا له تحقيق مزيد الارقام المشرفة.





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كما قال ان انس جابر من جهتها ارتقت بفضل تتويجاتها وتميزها في عدة دورات ذات المستوى العالمي الى مستوى رفيع وعالي جدا وصعدت على منصات التميز على حساب نخبة لاعبات التنس في العالم وجادلتهن بكل اقتدار .



ويذكر ان السباح احمد الحفناوي يتنافس مع بطلي التايكواندو خليل الجندوبي وفراس القطوسي على لقب افضل رياضي تونسي لسنة 2023 في استفتاء وكالة (وات) كما تتراهن انس جابر مع البطلتين منى الباجي ( كرة حديدية) والفة الشارني ( رماية ) على لقب افضل رياضية في تونس لعام 2023



وسيتم الاعلان عن نتائج الاستفتاء الرياضي السنوي لافضل الرياضيين التونسيين لعام 2023 يوم الاربعاء 30 ديسمبر الجاري بمناسبة يوم الاعلام الرياضي الذي تنظمه سنويا وكالة تونس افريقيا للانباء (وات).