قابس: تطور في الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بنسبة 50 بالمائة

تم الى غاية شهر نوفمبر المنقضي، التصريح لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس ب 315 عملية استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي، بحجم استثمار جملي بلغ 65 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة في حجم الاستثمارات الصرح بها مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 44 بالمائة.



أما بخصوص الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فقد بلغت وفق معطيات تحصل عليها صحفي "وات" من الوكالة 28.5 مليون دينار، مقابل 19 مليون دينار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة في هذه الاستثمارات بنسبة 50 في المائة.

وستمكن الاستثمارات الجديدة المتأتية من انجاز 260 مشروعا ومن توفير 172 موطن شغل، علما وأن جانبا هاما من هذه الاستثمارات قد تم تسجيله بمعتمدية الحامة التي تمت المصادقة فيها على 35 مشروعا باستثمارات جملية بلغت 8.2 مليون دينار، تلتها معتمدية منزل الحبيب بانجاز 37 مشروعا بقيمة 4.5 مليون دينار.



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وشهد القطاع الفلاحي تطورا ملحوظا من حيث قيمة الاستثمارات التي ارتفعت من 13 مليون دينار خلال سنة 2022 الى 21.1 مليون دينار خلال السنة الجارية، فيما كان التطور طفيفا في الخدمات المتصلة بهذا القطاع والتي تطورت من 04 الى 4.5 مليون دينار.