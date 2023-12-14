" وكالة "وات " تنظم جلسة حوارية حول " نخبة رياضات اصحاب الهمم - الواقع والتحديات

تستضيف وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الدورة الثانية عشرة ليوم الاعلام الرياضي يوم الاربعاء 20 ديسمبر الجاري.

وسيتم بالمناسبة تنظيم جلسة حوارية حول " نخبة رياضات اصحاب الهمم - الواقع والتحديات " بمشاركة ممثلين عن اللجنة البارالمبية الوطنية التونسية واطراف ذات العلاقة بالموضوع واعلاميين .



وتاتي الجلسة الحوارية في سياق حث الجهات المتدخلة لبحث سبل انجاح تحضيرات النخبة الوطنية في رياضات اصحاب الهمم للاستحقاقات الرياضية المقبلة ومنها بالخصوص دورة الالعاب البارالمبية ( باريس 2024 ) وتعميق الحوار حول سبل كسب التحديات وازالة العوائق التي قد تحول دون مزيد اشعاع الرياضيين التونسيين في اختصاصات رياضات اصحاب الهمم في المحافل الدولية.



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كما سيتم بالمناسبة الاعلان عن نتائج "المسابقة لرسمية " لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيين التونسيين في دورته الجديدة لعام 2023

ر/ زهو