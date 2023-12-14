الاتحاد الدولي لتنس السيدات: انس جابر بطلة على الملعب وخارجه

كتبت لاعبة كرة المضرب البطلة التونسية انس جابر على صفحتها على الفايس بوك انها "شاكرة وممتنة " في تعليقها على تدوينة الاتحاد الدولي لتنس السيدات حول اعلان تتويجها بجائزتين ضمن جوائز الاتحاد الدولي لتنس السيدات تحت عنوان " بطلة على الملعب وخارجه " .



وتوجت انس جابر المرشحة ضمن استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباب لنيل لقب افضل رياضة تونسية لعام 2023 مسيرة العام الجاري بحصولها على جائزتين شرفيتين هاميتين ضمن جوائز الاتحاد الدولي لتنس السيدات.





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وفازت انس جابر ب " جائزة بيتشي كيلماير سيرفيس "التي تسند للاعبة التي تميزت في سياق دعم زميلاتها الرياضييات بالإضافة إلى مبادراتها ، وتم التصويت ضمن هذه الجائزة من قبل اللاعبات في اتحاد لاعبات التنس المحترفات.



كما تحصلت انس جابر على جائزة "كارن كرانتزكيسبورتمانشيب " للروح الرياضية وهي أيضًا جائزة يتم التصويت عليها من قبل اللاعبات تقديرًا ل"لسفير" الحقيقي للرياضة، الذي يلتزم بقواعد اللعب النظيف، ويظهر الاحترام للآخرين، ويتعامل بلطف داخل الملعب وخارجه.

