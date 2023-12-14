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القصرين : ضبط شاحنة محملة ب 3545 كغ من البطاطا ورفع مخالفة ضد صاحبها لعدم توفر شروط ممارسة التجارة

Publié le Jeudi 14 Decembre 2023 - 06:52 قراءة: 0 د, 31 ث
      
ضبط أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مساء يوم الإربعاء، بالتنسيق مع فرقة الابحاث بسبيطلة شاحنة محملة ب 3545 كغ من البطاطا لعدم توفر صاحبها على شروط ممارسة التجارة، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي

وأوضحت البريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم حجز الكمية المذكورة حجزا فعليا ورفع مخالفة إقتصادية ضد صاحب الشاحنة من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل على معنى المرسوم عدد 10لسنة 2020.
وبينت أنه سيتم إعادة ضخ كمية البطاطا المحجوزة في المسالك القانونية لبيعها وايداع ثمنها بالخزينة العامة للدولة.


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