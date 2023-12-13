التعاون القائم بين تونس والمنتدى الاقتصادي العالمي، محور لقاء وزير الخارجية مع رئيس المنتدى

مثل التعاون القائم بين تونس والمنتدى الاقتصادي العالمي، محور محادثة جمعت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الأربعاء بمقر المنتدى بجينيف، مع رئيس المنتدى بورغ برندا.



وعبّر بورغ برندا، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، عن اهتمام المنتدى الاقتصادي العالمي بتوثيق التعاون مع تونس باعتبارها شريكا هامّا، مبرزا أهمية العمل على أن يتمّ تنويع الشراكة بين الجانبين لتشمل مختلف البرامج التي يطوّرها المنتدى في مجالات اقتصادية عديدة على غرار الانتقال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة والتنمية المستدامة.





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كما تطرق برندا، إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى دافوس، الذي يجمع سنويّا أبرز الفاعلين الاقتصاديّين في العالم، في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 جانفي 2024، وإلى الدعوة الموجّهة إلى السلطات التونسية للمشاركة في فعاليّاته.



من جانبه أبرز الوزير ضرورة أن تمثّل الدورة القادمة للمنتدى مناسبة للتفكير في الإصلاحات اللازمة الرامية إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدلا وتضامنا، بما يمكّن من تشجيع الاستثمارات في إطار التنمية المستدامة والشاملة والمتناغمة ومن إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات والتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية في العالم.



وذكرت وزارة الخارجية، في بلاغها، أن المحادثة جرت في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها نبيل عمار إلى سويسرا من 11 إلى 14 ديسمبر 2023.

