وزير الداخلية يعبّر عن دعمه للجامعة الوطنية للبلديات التونسية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها

عبّر وزير الداخلية كمال الفقي عن دعمه للجامعة الوطنية للبلديات التونسية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها وتسهيل مهامها قصد تحسين ظروف العمل بالبلديات والارتقاء بالخدمات المقدمة لفائدة المواطنين وتطوير جودة الحياة، وذلك أثناء جلسة عمل عقدها الاربعاء مع أعضاء الهيئة التسييرية المنتخبة للجامعة.



من جانبهم تعهد كافة أعضاء الهيئة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بالعمل ومزيد البذل والتحلي بالجدية والروح الوطنية والمسؤولية.





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وذكر البلاغ أن الجلسة جرت بحضور رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي.



وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عقدت يوم 2 ديسمبر الجاري جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح النظام الأساسي وجلسة عامة انتخابية أسفرت عن انتخاب هيئة تسييرية جديدة للجامعة مكوّنة من الكتاب العامين للبلديات الذين تم تكليفهم بتسيير شؤون البلدية باعتبارهم الممثلين القانونيين للبلديات وفقا لأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية.