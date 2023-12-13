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رئيس الدولة يلتقي سفيري السينغال و إيران بمناسبة انتهاء مهامهما بتونس

Publié le Mercredi 13 Decembre 2023 - 18:17 قراءة: 0 د, 45 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، سفيرة جمهورية السنغال والسفير الايراني المعتمدين بتونس، وذلك بمناسبة انتهاء مهامهما.

ونوّه رئيس الدولة بمجهودات السفيرة السنغالية، راما تولاي با فاي، من أجل تعزيز روابط الأخوة والتعاون الثنائي، مجددا التأكيد على حرص تونس على مزيد دفع هذه العلاقات وتنويعها.

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من جانبها، أعربت السفيرة السنغالية عن بالغ شكرها وتقديرها لرئيس الدولة وللسلطات التونسية على ما ححظيت به طوال فترة عملها بتونس من دعم، خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ولدى لقائه بسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بتونس، محمد رضا رؤوف شيبانى، نوّه رئيس الدولة بمجهودات السفير الإيراني من أجل تعزيز روابط الأخوة والتعاون الثنائي، مجددا التأكيد على حرص تونس على مزيد دفع هذه العلاقات وتنويعها.

من ناحيته، أعرب السفير الإيراني عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسية على ما حظي به طوال فترة عمله بتونس، من دعم ورعاية خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.


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