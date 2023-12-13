اختتام أشغال الندوة والدورة التدريبية حول "تنفيذ أنظمة المتابعة والتقييم المرقمنين لجهود التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني في الدول العربية"

اختتمت اليوم الأربعاء بالعاصمة أشغال الندوة والدورة التدريبية حول "تنفيذ أنظمة المتابعة والتقييم المرقمنين لجهود التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني في الدول العربية" التي نظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة Community System Foundation أيام 11 و12 و13 ديسمبر الجاري في إطار أنشطة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.



وأكد رئيس ديوان الوزير رفيق بن إبراهيم، أهمية تكثيف هذه الدورات التدريبية في عدّة مجالات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك للرفع من قدرات المتدخّلين الاجتماعيين في مختلف هذه المجالات بهدف تحسين الخدمات المسداة لهذه الفئات وتصويب وتقييـم البرامج الموجهة إليها فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية لرقمنة الخدمات المسداة للفئات المستفيـدة من مختلف البرامج الاجتماعية.





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من جهته عبر الوزير المفوّض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي مجددا، عن مدى استعداد جامعة الدول العربية لمزيد العمل المشترك مع تونس في المجال الاجتماعي وفي مجال التكوين للإطارات العاملة في هذا المجال.



وتمّ في اختتام اشغال هذه الورشة توزيع شهائد اختتام الدورة للمشاركين من ممثلي وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين.